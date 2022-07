El Camino de Santiago representa esfuerzo, perseverancia, ilusión y sobre todo vivencias. Y dentro de esas experiencias que llenan el alma están también las que se comparten en torno a la mesa.

La lista de los productos típicos a catar en Galicia no tiene fin, y aunque los peregrinos del Camino de Santiago deben mantener una dieta equilibrada que les permita aguantar las largas etapas, ningún gallego les dejará marcharse sin probar alguna de sus 'delicatessen'.

Las fiestas gastronómicas de Galicia son el momento ideal para saborear las maravillas que esconden sus costas y tierras. La pandemia de coronavirus obligó a suspender muchos de estos eventos típicos del verano, pero ahora, con la mayoría de la población ya vacunada, es el momento compartir de nuevo brindis y sonrisas.

Pulpo, pimientos, albariño, percebes... ¿quién puede resistirse? Si este verano vas a estar en Galicia, recopilamos para ti las 10 fiestas gastronómicas en el Camino de Santiago y alrededores que no te puedes perder.

30 de julio - Fiesta del Percebe de Rinlo

Se celebra cada año en la villa marinera de Rinlo, perteneciente a Ribadeo. El tamaño de los percebes que pueden degustarse en esta fiesta gastronómica es lo más valorado, aunque quienes han acudido también recuerdan el ambiente de la música de gaitas de otros años. La carpa se instalará en la lonja.

30 y 31 de julio - Fiesta de la Bica en A Pobra de Trives

La bica es un dulce típico de Galicia, originario de la provincia de Ourense. Es un bizcocho rectangular, crujiente y con mucha miga que se elabora con mantequilla y nata. Suele tomarse en el desayuno o la merienda, aunque en esta fiesta en A Pobra de Trives suele acompañarse de licor café.

Del 3 al 7 de agosto - Fiesta del Albariño de Cambados

Es la gran celebración del año en Cambados. Su origen se remonta a los años 50 y desde 2018 está declarada como fiesta de Interés Turístico Internacional. Las peñas son el alma de la fiesta y recorren todas las casetas para probar los vinos más preciados de Galicia.

Pero el protagonismo en el último día de celebración es para el Capítulo Serenísimo del Albariño, una institución que elige a las Damas y Caballeros del Albariño. Ese día se realizan los nuevos nombramientos: el Gran Maestre les toca con unas hojas de vid, les da una copa de vino, les entrega la medalla y los viste con la capa del Capítulo.

Del 4 al 7 de agosto - Fiesta del Mejillón y del Berberecho en Vilanova de Arousa

Este municipio de Pontevedra, cuna del escritor Ramón María del Valle-Inclán, se convierte estos días en el gran escaparate de su producto estrella. Al vapor, en vinagreta, a la marinera...los apasionados de estos moluscos no pueden perderse esta fiesta gastronómica que los vecinos aprovechan para promocionar el sustento de su economía local.

6 de agosto - Feria del Bonito de Burela

Burela es el puerto más importante de Galicia en la captura del bonito y aprovecha estas fechas para ofrecer a los visitantes un magnífico producto cocinado de todas las formas posibles: a la plancha, guisado, en empanada, a la brasa...Un día único para este pueblo de Lugo que se alimenta del Cantábrico.

6 de agosto - Fiesta del Pimiento de Herbón

Miles de personas se acercan cada año a los alrededores del convento franciscano de San Antón, en Herbón, para saborear los famosos pimientos de Padrón. Una de las curiosidades de esta fiesta es el desfile de tractores engalanados. Como en Cambados, aquí también tienen su agrupación de Cabaleiros y Damas y tras la comida, la fiesta continúa con la verbena.

Del 13 al 15 de agosto - Feria del Jamón de A Cañiza

El origen de esta fiesta se remonta a principios del siglo XX, cuando los comerciantes recorrían las aldeas y barrios de A Cañiza comprando los jamones que se curaban en las casas particulares. Para vivirla con la mayor ilusión, las calles cambian de decoración y vuelven a recuperar el ambiente de aquella época. Los vecinos de la zona aprovechan esta fiesta para promocionar otros productos como los quesos y la miel, aunque el protagonista absoluto es el cerdo y sus carnes en todo tipo de variedades.

14 de agosto - Fiesta del Pulpo de O Carballiño

Es una de las fiestas gastronómicas más multitudinarias y características de Galicia. El 'pulpo a feira' traspasa fronteras y no hay nada como ir al origen para probar la receta original. El pulpo a la gallega o 'polbo á feira' tiene una técnica única, en la que la base es 'asustarlo'. El truco está en que, antes de cocerlo, hay que sujetarlo por la cabeza e introducirlo y extraerlo del agua hirviendo 3 veces seguidas para que se ablande. Una vez cocido, se corta y se acompaña de aceite, pimentón y sal. ¿Y la patata? Pues no, el pulpo a feira no lleva patata.

20 de agosto - Fiesta de la Empanada de Bandeira

Aunque el nombre real es 'Carballeira das Silvas', popularmente se la conoce como la Fiesta de la Empanada. Cualquiera puede participar en el concurso presentando la empanada que sus madres o abuelas le enseñaron a preparar. Un jurado profesional otorga los premios, y las mejores se reparten entre los asistentes. Como no podía ser de otra forma, la fiesta se acompaña de música tradicional.

20 de agosto - Queimada popular de Cervo

La plaza de O Souto de Cervo es el centro de este espectáculo, con todo el encanto y el misterio que envuelve al conjuro de la queimada. Un brujo vestido en paja ahuyenta a los malos espíritus sobre esta bebida de aguardiente de orujo y azúcar. También se representa una historia tradicional y después se une la música para disfrutar de la fiesta hasta bien entrada la noche.