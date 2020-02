Corrió el maratón de Sevilla a contracorriente tras perder una zapatilla: "Tenía que ir a por ella sí o sí"

El maratón de Sevilla en está edición de 2020 contó con casi 13.000 participantes, sin embargo, uno destacó por encima del resto. Nacho López se hizo notar, incluso por encima de sus tiempos. Y es que tras perder una zapatilla en la salida, se puso a correr en dirección contraria para recuperarla.

"Al salir alguno me pisó involuntariamente y yo noté que no tenía la zapatilla", cuenta López a Antena 3 Deportes. "Me dí la vuelta vi que tenía la zapatilla atrás y fui a por ella".

"Tenía que ir a por ella sí o sí", explica Nacho. A este 'runner' no se le pasó por la cabeza en ningún momento correr el maratón descalzo.

"A 500 metros de meta igual sí, pero a 42 kilómetros como que no", esgrimió el maratoniano sobre el por qué no abandonó la zapatilla.

López estuvo meses y meses entrenando, y no estaba dispuesto a malgastar tanto esfuerzo: "Como fue tan rápido no me lo pensé, encontré las gafas me las puse. A correr y punto". Y, pese al traspiés, consiguió su objetivo y marcó un tiempo de 2:46:15.