¡Ahora sí! La misión Juice ya vuela rumbo a Júpiter y a sus 3 lunas heladas

No pudo ser en el primer intento, pero sí se ha conseguido a la segunda. El cohete Ariane 5 ha despegado a las 14:15 horas de este viernes 14 de abril y la misión Juice ha puesto rumbo a Júpiter y sus 3 lunas heladas desde la base de Kurú en la Guayana Francesa.

Tras el "código rojo" que este jueves paralizó el lanzamiento con solo 10 minutos de antelación, hoy tocaba intentarlo de nuevo. Todas las miradas estaban pendientes del cielo, en la jornada previa aunque las rachas de viento eran fuertes estaban dentro de los parámetros normales, sin embargo, el riesgo de caída de rayos fue lo que detuvo el despegue. Tanto el cohete Ariane 5 como la sonda Juice se mantuvieron en perfecto estado.

La alineación tenía que ser perfecta entre el objetivo de destino y el lanzamiento para poder conseguir alcanzar la trayectoria correcta y ahorrar combustible; si hoy no se conseguía se iba a seguir intentando cada día a una hora similar hasta finales de mes.

La explicación de lo ocurrido este jueves la dio el director general de Arianespace, Stéphane Israël: "Lo más importante cuando se despega es estar seguro de que todos los parámetros están verdes. Juice estaba ok, el lanzador estaba ok, pero en el control final el tiempo no estaba ok".

Así será el viaje de Juice

El viaje de Juice será un trayecto largo que se extenderá durante 8 años y en el que necesitará hacer varia asistencias gravitatorias porque el trayecto dista mucho de ser recto.

La primera de estas asistencias gravitatorias está prevista para agosto del año que viene cuando se aproximará a la Tierra y la Luna; en 2025 necesitará el impulso de Venus, y entre 2026 y 2029 dos veces más de la Tierra.

En julio de 2031 está prevista la llegada de esta sonda que pesará unas 6 toneladas y cuya misión ha de enfrentarse a alta radiación, temperaturas extremas, fuertes campos magnéticos y poca luz.

La misión está diseñada para detectar lugares alrededor de Júpiter o en el interior de las lunas heladas en las que se den las condiciones necesarias para sustentar vida y no tanto para detectarla. Juice se convertirá en la primera nave espacial en orbitar una luna distinta a la nuestra.

Calisto, Europa y Ganímedes son las 3 lunas heladas bajo cuyas cortezas se cree que puede haber océanos de agua líquida. La ESA ha dedicado 1.600 millones de euros.

Vuelve a ver aquí el momento del lanzamiento y el desacople.