Las opciones de la NASA sobre el posible universo paralelo que han anunciado los científicos

Unos investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) han encontrado partículas pertenecientes de fuera de nuestro universo tras un experimento de detección de rayos cósmicos. Estos expertos apuntaron a que se podría tratar de un universo paralelo en el que las leyes de la física serían totalmente contrarias a las que conocemos.

En realidad se trata de una malinterpretación de un artículo de hace unos meses que buscaba explicaciones para los resultados de un experimento de hace unos años.

Peter Gorham, autor del estudio, no trabaja para la NASA sino que es profesor de física de la Universidad de Hawaii, en Estados Unidos. En la revista 'New Scientist' se explica que se trata de un experimento realizado por el equipo de ANITA en 2016 (y publicado en un paper en 2018) en el que detectaron neutrinos pero no viniendo desde el cielo, como esperaban, sino desde el suelo.

Una de las posibles explicaciones para este fenómeno que sorprendió a los científicos, explica el artículo, es que los neutrinos hayan venido de un universo paralelo. En una entrevista con su Universidad en 2018, Gorham explicó que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula y que, por lo tanto, estemos ante un nuevo modelo de la física. Pero no menciona la posibilidad de un universo paralelo en la entrevista. Tampoco se menciona nada sobre un universo paralelo en los comunicados recientes de la NASA, ni en su cuenta de Twitter.

La Universidad de Cornell, Estados Unidos, asegura que la NASA está en parte detrás de este estudio, pero no reconoce que el hallazgo suponga un universo paralelo, es el investigador el que en una entrevista posterior deja la puerta abierta a que una de las hipótesis podría ser un universo paralelo.