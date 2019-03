La NASA busca astronautas para cubrir 15 vacantes en Houston

Hay empleo aunque sea en el espacio. La NASA busca astronautas. En su web ha puesto en marcha un proceso de selección, y con un guiño especial a las mujeres, asegurando que estarán presentes en la conquista de Marte. Los requisitos son duros. Además, hay que ser ambicioso, creativo y -por supuesto- no tener problemas para viajar, por muy lejos que esté el destino.



10.000 personas se presentaron a la última selección de astronautas en Europa. Fue en Mayo de 2008. Sólo había 6 plazas. Algo parecido puede ocurrir con la NASA. En la convocatoria que acaban de hacer en su pagina web piden profesionales para cubrir 15 vacantes. Entre los requsitos: ser ambiciosos, creativos y no poner problemas a la hora de viajar.



Aventuras emocionantes pero que requieren de una preparación extremadamente dura. Una curiosidad: para ser astronuta no se puede medir más de 1,90.



Lo sabe muy bien el astronuta más alto de la ESA, el italiano Paoli Néspoli, que tuvo verdaderos problemas en su viaje a bordo de la Soyuz. El sueldo de estos profesionales está Entre 48.000 y 100.000 euros en función de la experiencia. Y la NASA ya avisa si fueron hombres los que pisaron la Luna ahora será al menos una muier la que ponga por primera vez en la historia el pie en Marte.