MTBVAC, la vacuna gallega contra la tuberculosis: "Para el gobierno alemán es la mejor alternativa para luchar contra la enfermedad"

Actualmente, BCG es la única vacuna existente en el mercado para tratar la tuberculosis. Esta enfermedad infectocontagiosa es la que más muertes provoca en el mundo. Por eso, urge desarrollar nuevas inoculaciones que ayuden a atajar esta bacteria. En ese proceso por ser los primeros y cumplir con las expectativas, una de las mejor posicionadas es la empresa gallega Biofabri. Su vacuna concede un 50% más de inmunidad y acaba de ser respaldada por el gobierno alemán.

"Hablamos de la enfermedad infectocontagiosa que más muertes produce al día en el mundo", sin tener en cuenta la COVID. Este es el dato que da Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri, cuando se refiere a la tuberculosis. Más de 4.000 personas fallecen en 24 horas por culpa de esta bacteria, que no tiene un tratamiento eficaz pleno, al menos, por ahora. Porque desde esta empresa gallega acaban de recibir el respaldo del gobierno alemán: "es un paso más, contribuye de una manera significativa, no solo por el dinero, si no porque son entidades de mucho prestigio", y para Esteban este es un mensaje importante que coloca a la inoculación en primera fila.

La vacuna actual BCG, creada hace más de cien años, "es para niños, en adultos no tiene ningún tipo de protección". MTVBAC, que así se llama la vacuna de la empresa capitaneada por Esteban, tiene un "microbacterio proveniente de una tuberculosis humana, es una dotación genética 50% superior a la del bovino", organismo del que deriva la BCG. Esto le proporcionará "mayor inmunidad", además de ser efectiva "también en adultos", por esa razón "para el gobierno alemán es la mejor alternativa para luchar contra la tuberculosis de los años futuros", destaca Esteban Rodríguez.

La ayuda, que se traduce en una financiación de 9,2 millones de euros para su desarrollo, se canaliza a través de IAVI. Tanto esta entidad como el propio gobierno teutón son un motivo de peso para confiar en ella. Ahora, podrán continuar con los ensayos clínicos en fase III en niños: "si se cumplen las expectativas, en dos años habrá demostrado su eficacia". Eso en menores, porque en adultos "se comienza la fase IIb antes de acabar el año, y para 2025 o 2026 podrían coincidir las dos valoraciones y que también se sepa su eficacia", apunta con optimismo el CEO de Biofabri.

Aún así, esta es una pequeña parte, importante, del gran desembolso económico que necesitan las vacunas para terminar de desarrollarse. "Una ayuda más dentro de las necesidades financieras para terminar la fase III", insiste Esteban, quien destaca que la "Fundación T. END es quien capitaliza los 30 millones de euros necesarios para terminar las pruebas".

Una vacuna más potente que la actual que podría tardar dos años en llegar a comercializarse. "No especulamos", indica Rodríguez, y deja claro que las vacunas contra "estas enfermedades no te va a hacer millonario, pero sí contribuyes de una manera efectiva". La idea es que, cuando esté disponible, sea para todo el planeta, siendo una ayuda más para terminar con una bacteria que mata 1.500.000 vidas al año.