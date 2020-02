El MIT asegura que la misión Mars One está abocada al fracaso y los colonos morirían de hambre

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha analizado el plan del proyecto Mars One para crear una colonia en Marte en la próxima década, y ha determinado que la propuesta está condenada al fracaso. El MIT ha encontrado "muchos defectos" en esta misión que, a su juicio, no se podrá llevar a cabo si la tecnología actual no sufre "mejoras dramáticas". Además, alertan de que los colonos espaciales podrían morir de hambre.

Los expertos que han llevado a cabo este trabajo, publicado en 'Popular science', son parte de un grupo de investigación especializado en programas espaciales a gran escala. Para este estudio se ha utilizado la información que Mars One ha hecho pública. Del mismo modo, aseguran que han tratado de "mantener una mente completamente abierta" acerca de esta misión.

Entre los principales problemas que presenta Mars One para los científicos es que la iniciativa espera cultivar alimentos en invernaderos. Estas plantas producirían demasiado oxígeno en un ambiente cerrado, por lo que, a su juicio, serían necesarias máquinas que separaran este oxígeno y que proporcionaran ventilación sin perder el nitrógeno vital para mantener la presión de aire.

En este sentido, apuntan a que la tecnología necesaria para mantener el oxígeno bajo control nunca ha sido probada más allá de la Tierra y, el que ha sido testado puede fallar de sorprendentes formas después del despegue.

"Existe un sistema de reciclaje de orina en la Estación Espacial Internacional (ISS) que proporcionaba agua potable con un 90% de eficiencia en los laboratorios de la NASA. Pero que nada más llegar a la órbita se rompió", ha advertido el autor principal del trabajo, Sydney Do.

También destacan la humedad que existirá dentro de estos módulos --que calculan sea de alrededor del 100 por cien-- algo que no es fatal, pero "será incómodo para los astronautas".

Por otra parte, los expertos apuntan que, en un viaje de las características de Mars One sin previsiones de regreso, la pérdida de masa ósea y los problemas de reabasteciemiento de los astronautas podrían ser mortales. Además, la falta de piezas de repuesto y servicios de sustitución serán muy necesarios, un aspecto que puede presentar graves problemas debido a que se tardaría unos nueve meses en llevarlos desde la Tierra.

"Después de 130 meses en la superficie marciana, los repuestos componen el 62 por ciento de la masa transportada a la superficie del planeta", han señalado.

Finalmente, indican que, incluso consiguiendo todo el equipamiento necesario para la colonia, se requerirían 15 lanzamientos, o 4.000 millones de euros. "SpaceX está trabajando en este cohete, hacer planes para usar 15 de ellos antes de que el vehículo se haya probado es un poco ambicioso", han concluido.