El mayor telescopio óptico del mundo crea estrellas con un láser superpotente para ver mejor el universo

A la hora de estudiar los objetos celestes, los grandes telescopios usan estrellas brillantes próximas como referente o guía natural para saber cuánta perturbación hay en la atmósfera y tenerla en cuenta a la hora de recibir los datos. Es decir, una manera de precisar las investigaciones. Los instrumentos más avanzados tecnológicamente en tierra tienen en cuenta esa perturbación y “deforman” sus espejos para contrarrestar esa alteración y restituir la imagen.

El problema está cuando no hay una estrella lo suficientemente brillante o lo suficientemente cerca. La perturbación que genera la atmósfera en los rayos de luz provenientes del objeto celeste en cuestión no se puede determinar y los datos no son del todo correctos.

Para evitar esta falta de precisión, el mayor telescopio óptico del mundo, el Gran Telescopio de Canarias (GranTeCan), ha puesto en marcha un proyecto innovador que consiste en crear esas estrellas muy brillantes que le sirvan de referencia a la hora de estudiar cualquier objeto celeste. Se trata de un sistema de estrella guía generado con un láser súper potente para aplicarlo a los espejos “deformables” de este gran instrumento de observación espacial.

Una precisión sin precedentes

La Óptica Adaptativa (AO) del Gran Telescopio Canarias tiene como objetivo corregir el efecto de la turbulencia atmosférica en la luz. De esta manera, se explota al máximo la capacidad de este potente instrumento de observación ubicado en el observatorio de El Roque de Los Muchachos, en la isla de La Palma. Esta estrella guía láser amplía la cobertura del GranTeCan y le permite explorar cualquier parte del cielo.

Desde su inauguración en 2009, el GranTeCan ha permitido a los científicos explorar los confines del universo con una precisión sin precedentes. Su capacidad para captar la luz de objetos celestes extremadamente débiles ha abierto nuevas puertas en la investigación de agujeros negros, exoplanetas, galaxias lejanas y la formación de estrellas.

El GTC está equipado con una serie de instrumentos de última generación que le permiten realizar observaciones en un amplio rango del espectro electromagnético. Entre ellos, destacan OSIRIS, un espectrógrafo y cámara de alta sensibilidad, y MEGARA, un espectrógrafo de fibra múltiple que permite estudiar simultáneamente cientos de objetos celestes.

