Los eclipses atraen la atención de millones de personas.. y estos son de los más espectaculares

La luz de todos los atarcederes y amaneceres de la tierra juntos han creado la 'luna de sangre', la que en la antigüedad era considerada como la llegada del diablo y que hasta el mismísimo Cristobal Colón aprovechó para engañar a un poblado indígena. Una escena narrada también por religiones y brujos.

Desde el Taj Mahal hasta la Torre Eiffel, millones de personas se sienten fascinadas. Dicen que a algunos les afecta en su estado de ánimo. Lo que sí ha demostrado la ciencia es que no es necesario observar este eclipse con protección a diferencia del solar.



La Luna tiene esta vez compañía. Marte se puede ver junto a ella convertido en una pequeña luz muy brillante. El planeta rojo se acerca extraordinariamente a nosotros: está a 57,6 millones de kilómetros; parece much, pero no lo es en el cosmos. Abran la ventana y observen... porque quién sabe cuándo volveremos a ver un espectáculo tan excepcional.