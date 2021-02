Galicia y Portugal crean un modelo matemático para estudiar la evolución de las variantes del coronavirus

Las variantes británicas, sudafricanas o brasileñas ya no son un secreto para estos investigadores de Galicia y Portugal. Ambos países han diseñado un sistema matemático que les permite conocer la evolución de las cepas del coronavirus y estimar la propagación de la enfermedad a partir de sus mutaciones.

La iniciativa resulta de la colaboración conjunta entre los Investigadores de la Universidade de Santiago, la de Vigo y la Universidad de Aveiro (Portugal).

El modelo matemático, aplicado con éxito en la investigación de la evolución de casos en Galicia, España, Portugal y Europa, les permite conjeturar sobre las nuevas cepas del coronavirus y su evolución.

El pasado 27 de diciembre, esta herramienta matemática adelantó cómo sería el impacto de la cepa británica del coronavirus, una vez se dio a conocer esta nueva variante.

Cuando aparecieron los primeros datos sobre la tasa de contagio de la nueva cepa, los científicos gallegos y portugueses diseñaron una serie de simulaciones que adelantaron los resultados "catastróficos" que presentaría.

Juan José Nieto, catedrático de Análisis Matemático de la USC, advierte que la clave de esta nueva tecnología está en "incorporar la historia de todo el proceso, el denominado ‘efecto memoria'".

Basándose en el modelo anterior que analizaba la evolución inicial del coronavirus a partir del estudio de personas 'supercontagiadoras', ahora incluyen un nuevo sistema fraccionario para analizar si estos resultados se adecuaban a Galicia, Portugal y España.

El estudio arrojó que las simulaciones realizadas con el nuevo modelo "resultaron muy ajustados a la realidad en los tres casos", concluye.

Las nuevas variantes del coronaviurs

A las detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, podría sumarse una nueva variante de coronavirus mexicana.

Las autoridades y científicos de México están investigando la posible nueva cepa, que habría nacido en el estado de Jalisco. Los expertos detectaron una variación en las muestras de cuatro personas contagiadas, que podría indicar la aparición de una nueva variante o que el virus afectó a los procesos de inmunidad de una persona que ya ha superado la enfermedad.

"Esta mutación es importante ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si este cambia es probable que la inmunidad no me proteja", explicaba Natali Vega, jefa del laboratorio, según adelanta EFE.

Por el momento el estudio sigue su curso. De hecho, se ha ampliado la investigación a muestras de más personas contagiadas de coronavirus en el último mes en la región mexicana, con el fin de obtener resultados más contundentes.