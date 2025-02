La dura carta de la hija del abuelo que ha fallecido tras ser agredido en un partido de balonmano: "Vete lejos, tu sitio no es este"

La muerte de Andrés Rico, abuelo de un árbitro de 15 años que arbitraba un partido de balonmano el 15 de diciembre y al que quiso defender de la violenta reacción de un espectador, ha sumido en dolor al deporte gallego.

Rico fue agredido por el mencionado espectador y estuvo dos meses en coma hasta que ha perdido la vida en la madrugada de este lunes. Una noticia trágica que ha golpeado fuertemente a amigos y familiares. Precisamente la hija de Andrés, Belén, ha compartido en sus redes sociales un duro mensaje en el que muestra el dolor de la pérdida y la rabia hacia el presunto agresor.

El mensaje de Belén Rico

"Maldito aquel día que no supe decir que no, maldita la hora en que me levanté feliz creyendo que ese día era un domingo más, maldito el momento en que nuestro mundo se paró, maldita esa persona que no debería estar allí, maldito el momento en que dejaste de ser tú, maldito empujón, maldito el momento en que él se cruzó en nuestras vidas y nos hizo perder el control de ellas en una espiral de lágrimas y dolor que solo le deseo que sufra como nosotros...

A mí no me vale con ningún perdón, con ninguna terapia ni cuento con la justicia; nada de eso me vale porque nunca podré recuperar lo que perdí, lo que nos quitaste...

Sintiéndolo mucho, y lo digo de corazón, tu sitio no es este. Vete lejos donde no tengamos que cruzarnos nunca más, donde cada vez que te vea a ti o algo tuyo no tenga que recordar estos meses de continua angustia y sufrimiento. Me da igual todo lo que pretendas argumentar. Lo hiciste y punto, nos quitaste a lo que más queríamos, a mi padre, a Andresito, al señor del caballito...

Mi padre fue un hijo que cuidó a sus padres ante todo, que estuvo ahí para su hermano y familia, que mantenía la unión entre todos. Fue un marido y compañero de vida maravilloso y un padre con el que siempre pude contar para todo, fue suegro y fue abuelo, 'El mejor' (sus niños ante todo), buen amigo, buen vecino... No sé qué más decir... Por supuesto que este escrito no le tiene por que gustar a todo el mundo, pero la vida es así..."

El hombre le empujó y este cayó al suelo golpeándose la cabeza

Tal y como informaron en su día testigos presenciales, el anciano quiso intervenir y llamar la atención al padre de una jugadora que estaba increpando al árbitro, el nieto de Andrés Rico, de 15 años. Tras esto, la reacción del hombre fue empujar al anciano de 70 años, que cayó al suelo y quedó inconsciente al golpearse la cabeza.

El comunicado de la Federación Gallega de Balonmano

Tras pasar dos meses en coma falleció este lunes y nada más conocerse la noticia, la Federación Gallega de Baloncesto emitió un comunicado en el que asume parte de la 'culpa' por no haber podido reaccionar a tiempo y evitar la tragedia:

"Querido Andrés, qué injusto, qué impotencia, cuánta indignación... Nos encantaría poder decirte tantas cosas que no sabemos por dónde comenzar, pero lo que sí tenemos claro es que hoy vamos a decir lo que llevamos tiempo queriendo decir.

Con el riesgo de equivocarnos, creemos que el más lógico sería comenzar por las disculpas, así que, antes de nada: PERDÓN. PERDÓN por no ser capaces de impedir el fatídico suceso que desgraciadamente nos lleva a escribir estas sinceras pero huérfanas palabras. PERDÓN por llegar tarde; PERDÓN por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido. PERDÓN por no parar antes, por no volcarnos desde lo primero conflicto en la lucha contra esta lacra; PERDÓN por no conseguir que más de uno entienda que la violencia no sólo es cosa de golpes. PERDÓN por no lograr que quien legisla y regula, por lo menos intuya que lo que hay no llega. PERDÓN por no poner fin a que unos disfruten a costa de que otros sufran. PERDÓN por sentirnos solos; PERDÓN por el despropósito de que quien provocó tu partida aún tenga más que decir y siga haciendo vida normal; PERDÓN por todas esas personas que no ven el problema porque no le tocó de cerca. PERDÓN por no ser capaces de impedir tu viaje...".

