Muere el abuelo de un árbitro que fue agredido en un partido de balonmano tras dos meses en coma

En la madrugada de este lunes ha fallecido Andrés Rico, el espectador que fue agredido durante un partido de balonmano de categorías de base en Sanxenxo el pasado 15 de diciembre de 2024. Tras permanecer más de dos meses en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, no ha podido superar las graves lesiones sufridas en aquella jornada.

El incidente tuvo lugar durante un encuentro entre el Sanxenxo Balonmán y el Club Rasoeiro Balonmán de categoría cadete femenina, donde Andrés Rico, abuelo del árbitro que dirigía el partido, intentó detener de manera pacífica el comportamiento violento de un espectador hacia su nieto. Un acto que le ha terminado costando la vida, dejando a su familia y al balonmano gallego de luto.

Los familiares han querido expresar públicamente su agradecimiento a todo el personal del Hospital Álvaro Cunqueiro, especialmente a los equipos de las áreas F 2, UCI 2 y REA 2, por su profesionalidad, atención y empatía mostrada durante estos más de dos meses de angustia.

"Impotencia e indignación"

Además, la Federación Gallega de Balonmano, presidida por Bruno López, lamenta no haber sido capaz de "impedir el fatídico suceso", además de mostrar su "impotencia e indignación" por este incidente.

"Perdón por llegar tarde, perdón por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido", señala la FGBM en su comunicado, en el que también pide disculpas por "no lograr que quien legisla y regula, por lo menos intuya que lo que hay no llega".

La Federación Española de Balonmano también trasladó su “más sincero pésame” a la familia y amigos del fallecido, además de reafirmar su "rechazo absoluto" a todo tipo de violencia en el deporte.

El árbitro de 15 años recibió insultos en pista

Aquel 15 de diciembre el padre de una jugadora del equipo visitante -categoría cadete, es decir, niñas de 15 años- estaba increpando al colegiado. En ese momento otro espectador le recriminó su actitud haciendo referencia a que se trataba de un partido de niños; era el abuelo del árbitro al que estaba insultando, un joven de otros 15 años.

El hombre empujó entonces a este abuelo, de cerca de 70 años, tirándole al suelo. En la caída se golpeó la cabeza y quedó inconsciente por lo que tuvo que ser movilizada una ambulancia que le trasladó directamente al hospital donde ha permanecido ingresado en estado grave durante más de dos meses, hasta que finalmente por desgracia ha fallecido.

Comunicado de la Federación Gallega de Balonmano

"Querido Andrés, qué injusto, qué impotencia, cuánta indignación... Nos encantaría poder decirte tantas cosas que no sabemos por dónde comenzar, pero lo que sí tenemos claro es que hoy vamos a decir lo que llevamos tiempo queriendo decir.

Con el riesgo de equivocarnos, creemos que el más lógico sería comenzar por las disculpas, así que, antes de nada: PERDÓN. PERDÓN por no ser capaces de impedir el fatídico suceso que desgraciadamente nos lleva a escribir estas sinceras pero huérfanas palabras. PERDÓN por llegar tarde; PERDÓN por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido. PERDÓN por no parar antes, por no volcarnos desde lo primero conflicto en la lucha contra esta lacra; PERDÓN por no conseguir que más de uno entienda que la violencia no sólo es cosa de golpes. PERDÓN por no lograr que quien legisla y regula, por lo menos intuya que lo que hay no llega. PERDÓN por no poner fin a que unos disfruten a costa de que otros sufran. PERDÓN por sentirnos solos; PERDÓN por el despropósito de que quien provocó tu partida aún tenga más que decir y siga haciendo vida normal; PERDÓN por todas esas personas que no ven el problema porque no le tocó de cerca. PERDÓN por no ser capaces de impedir tu viaje.

GRACIAS por permitirnos conocer tu estupenda y unida familia; GRACIAS por ser un ejemplo y promover lo que el balonmano debería sembrar, GRACIAS por tu implicación, por tu cariño; GRACIAS por sacrificarte para cambiar algo que muchos niegan; GRACIAS por dar la oportunidad de romper con todo esto. GRACIAS por estar ahí Andrés, GRACIAS porque sabemos que, aunque no te veamos en nuestros pabellones, siempre estarás con nosotros.

D.E.P Amigo, mucho ánimo y el abrazo más grande del mundo para tu familia de parte de todo el balonmano gallego".

