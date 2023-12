¿Existió vida en la Tierra antes de nosotros? La teoría de un astrónomo de Harvard que asegura que sí

El astrónomo de la Universidad de Harvard, Abraham 'Avi' Loeb, defiende la teoría de que hubo vida antes de nosotros. Una teoría sobre la que no hay unanimidad pue científicos e historiadores señala la falta de evidencia evidencias arqueológica que avale la propuesta.

La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU, Avril Haines, presentó unos informes de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en el Congreso y el astrónomo Loeb aseguró que podrían ser "artefactos tecnológicos de una civilización extinta", recoge 'Esedeciencia'. Una teoría que abriría la puerta a la existencia de vida en la Tierra antes de la que conocemos hasta ahora.

La probabilidad de que sea cierto que millones de años antes del ser humano existiera una civilización avanzada en el planeta es del 50%. Para Loeb hay una explicación a la falta de evidencia: las extinciones y la caída de meteoritos durante esos años pudo borrar cualquier prueba. Por tanto, se trata de una teoría imposible de demostrar en la actualidad.

Loeb y la existencia de extraterrestres

El científico también ha publicado un libro ('Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth') sobre la tesis del origen artificial del objeto interestelar 'Oumuamua'. Fue a finales de 2017 cuando se observó este elemento.

Un grupo de científicos del observatorio hawaiano vislumbraron un objeto que se elevaba a través del sistema solar, moviéndose tan rápido que aseguraron que solo podía venir de otra estrella. Y Loeb concluyó que aquello que habían visto no era un asteroide. "Se movía demasiado rápido y no dejaba rastro de gas o escombros (...) solo había una explicación concebible: el objeto era una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante", relata el autor en el libro.

Otros científicos discreparon de esta explicación y rebatieron la tesis de Loeb argumentando que fenómenos naturales pueden explicar su comportamiento.

Años más tarde del hallazgo, astrónomos de las universidades de Berkeley y Cornell, encontraron una explicación que echaría por tierra la hipótesis del astrónomo de Harvard sobre el cometa 'Oumuamua: la desgasificación de hidrógeno a medida que el cometa se calentaba bajo la luz solar, según publican en la revista 'Nature'. Un sencillo mecanismo físico común a cometas helados.