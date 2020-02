Un estudio revela que tu perfil genético es similar al de tus amigos

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que las personas con vínculos de amistad tienen un perfil genético parecido.

Así, la afinidad que sentimos hacia nuestros amigos va más allá de que nos gusten las mismas películas o los mismos restaurantes. Un equipo de investigadores de Stanford, Duke y la Universidad de Wisconsin examinó a 5.500 adolescentes estadounidenses utilizando datos del Estudio Nacional Longitudinal de Salud de Adolescentes y Adultos.

Después de realizar una serie de comparaciones genéticas entre pares de amigos, encontraron una gran cantidad de similitudes genéticas entre ellos, mucho más que entre parejas que no se conocían entre sí.

Esto podría deberse a que sentimos atracción por aquellos con los que tenemos antecedentes, niveles de educación o altura y peso similar, según recoge 'The Independent'.