Una empresa española, encargada de construir la cápsula que transportará personas a la Luna

La Buena Noticia de este lunes en Antena 3 Noticias la protagoniza una empresa española va a construir la primera nave espacial tripulada de Europa que transportará carga y pasajeros. Se llamará 'Miura Next' y lo han presentado en Elche, en Alicante.

La empresa española 'PLD Space' ha presentado su plan estratégico en el evento Beyond_, que se ha llevado a cabo en su nueva sede central en el marco del primer aniversario del lanzamiento exitoso de MIURA 1. La compañía ha aprovechado para revelar el avanzado estado en el que se encuentra el programa MIURA 5, cumpliendo los hitos que le permitirán iniciar la campaña de lanzamiento a finales del año 2025.

En esta presentación, PLD Space ha contado sus proyectos de futuro a medio y largo plazo: MIURA Next, su nueva familia de grandes lanzadores reutilizables, y LINCE, la primera cápsula privada tripulada en Europa. De esta manera, se consolidan como un referente en la industria a nivel mundial. "Vamos a ser capaces de lanzar cualquier tipo de carga que pueda ser útil en el mercado, ofreciendo soluciones de transporte espacial a toda la demanda", ha remarcado el presidente ejecutivo de la compañía, Ezequiel Sánchez.

Tras el vuelo con éxito de MIURA 1 el 7 de octubre de 2023, PLD Space ha continuado desarrollando su capacidad tecnológica e industrial, llegando a alcanzar hitos relevantes en el diseño y fabricación de estructuras, tecnología de propulsión o en los sistemas de reutilización, aspectos que se reflejarán e impulsarán el lanzador MIURA 5.

En el último año, la compañía ha dado grandes pasos con el desarrollo de MIURA 5. En cuanto a esto, el CEO y cofundador de la compañía, Raúl Torres, ha destacado el motor TEPREL-C, la cuarta generación de su motor de desarrollo propio, testado en vuelo con MIURA 1. Es un hito que consolida a la empresa como una de las tres únicas compañías en Europa capaces de desarrollar motores de combustible líquido.

"El motor TEPREL-C, con un empuje de 190 kN, es el corazón del MIURA 5, diseñado y desarrollado 100% por PLD Space para ofrecer fiabilidad, estabilidad y eficiencia en costes. Además, este sistema incorpora una turbobomba de alto rendimiento, que también ha sido creada por nuestra compañía, demostrando que somos capaces de crear tecnología al alcance de muy pocas empresas en el mundo", ha dicho Raúl Torres.

La compañía también ha aprovechado para presentar el nuevo sistema de reentrada y recuperación que aplicará en el modelo MIURA 5 1.2, que consiste en una versión evolucionada del lanzador con mayores prestaciones a órbita y un incremento sustancial de la carga de pago. Este sistema, que permite el aterrizaje del cohete, logrará mejorar los costes operativos y la cadencia de vuelo del lanzador.

Hito en el acceso al espacio

Esta noticia es todo un hito en el acceso al espacio gracias a una nueva familia de grandes lanzadores y la primera cápsula tripulada privada de Europa. "Queremos ofrecer al mercado una capacidad de transporte espacial completa cubriendo el 100% de las necesidades de vuelo", ha dicho el CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres, en su intervención.

Con el fin de cubrir esa demanda que ahora se encuentra desatendida por la industria, la compañía ha presentado su nueva familia de grandes lanzadores MIURA Next, que se compone MIURA Next, MIURA Next Heavy y NEXT Super Heavy, que presentan capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita.

La compañía tiene previsto realizar el primer vuelo de MIURA Next en el año 2030. La tecnología desarrollada se irá transfiriendo a los siguientes modelos de la gama MIURA Next. "MIURA Next Super Heavy será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 toneladas a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 toneladas a Marte en su versión recuperable", ha indicado Torres.

