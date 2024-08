Descubren un nuevo organismo unicelular "imposible"

Un equipo de científicos de la Universidad de Jena ha identificado un tipo de bacterias procariotas que tienen la capacidad de devorar otras células, este es un hallazgo muy innovador que se ha publicado en la revista mBio. El descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre el origen de los eucariotas, que es considerado uno de los mayores misterios en el campo de la biología.

La teoría que predomina sostiene que los eucariotas se formaron a partir de la fusión de dos procariotas: una arquea de Asgard y una bacteria. Se cree que la bacteria evolucionó hasta convertirse en una mitocondria, lo que proporcionó a este antepasado eucariota la energía necesaria para desarrollar las células complejas que conocemos hoy en día.

Un rasgo clave de estas eucariotas es la endocitosis, la capacidad de ingerir otras células. Sin embargo, hasta ahora se pensaba que una célula procariota no podría realizar esta función sin la fuente de energía proporcionada por una mitocondria. El nuevo estudio desafía esta idea y ofrece una perspectiva diferente.

Enfoque alternativo sobre la eucariogénesis

El profesor Christian Jogler y su equipo han buscado durante más de una década un enfoque distinto para explicar la eucariogénesis. Su investigación está centrada en los planctomicetos, un grupo de bacterias procariotas con características únicas que algunos científicos consideran como posibles precursores de los eucariotas debido a su particular biología celular.

"La idea de una 'fusión' de dos procariotas diferentes en un eucariota me parece incomprensible desde el punto de vista de la biología celular", afirmó Jogler, quien realiza sus investigaciones en el clúster de excelencia Balance of the Microverse de la Universidad de Jena. "Nadie había observado nada parecido antes y un híbrido de este tipo probablemente no sería viable debido a las diferentes estructuras de membrana y mecanismos moleculares", añadió.

En 2014, el equipo de Jogler descubrió nuevos tipos de planctomicetos en Heiligendamm, en el mar Báltico, lo que proporcionó nuevas evidencias que apoyan la teoría del origen planctomicetal de los eucariotas. Estas bacterias presentaban comportamientos inusuales: cambiaban de forma, se desplazaban sobre superficies y se agrupaban unas alrededor de otras.

Confirmación de la endocitosis procariota

En 2019, el investigador japonés Takashi Shiratori descubrió planctomicetos similares que podían alimentarse de otras bacterias, lo que contradijo la idea establecida de que los procariotas no podían realizar endocitosis debido a limitaciones energéticas. "Para ser sincero, al principio no creí al Dr. Shiratori", confesó Jogler. Por ello, su equipo se propuso inicialmente refutar la hipótesis de la endocitosis procariota, pero tras un año de investigación intensiva, terminaron por confirmar la validez de los resultados de Shiratori.

En su reciente publicación, el equipo presenta un nuevo organismo que han aislado del Mar del Norte, al que han denominado Uabimicrobium helgolandensis. Estas bacterias procariotas también son capaces de alimentarse de otras células, lo qu desafía las expectativas actuales sobre su biología. Jogler explica que "gracias a la secuenciación del genoma de Uabimicrobium helgolandensis, también pudimos desarrollar nuevas hipótesis sobre el mecanismo molecular de la absorción de las bacterias presa".

Nuevas hipótesis sobre el origen de los eucariotas

Jogler considera que estos planctomicetos depredadores podrían ser el equivalente microbiano del Archaeopteryx, actuando como un puente entre los procariotas y los eucariotas. "Estoy convencido de que los planctomicetos desempeñaron un papel crucial en la eucariogénesis, quizás incluso en el origen de la vida misma", afirmó.

Este hallazgo no solo desafía las ideas convencionales sobre la evolución de las células complejas, sino que también abre nuevas líneas de investigación para comprender mejor los orígenes de la vida en la Tierra.

