Científicos británicos proponen tratar el alcoholismo con éxtasis

Especialistas británicos han probado una nueva forma de tratar el alcoholismo, al usar MDMA (droga también conocida como éxtasis) como medicamento. En un reciente estudio quisieron ver si pequeñas dosis de esta anfetamina, junto con psicoterapia, podrían ayudar a los pacientes a curarse de su alcoholismo con más eficacia que con métodos convencionales.

En la investigación, llevado a cabo por un grupo de científicos de Bristol, participaron once personas que estuvieron durante nueve meses bajo supervisión. Tras el experimento solo un individuo volvió al consumo excesivo de alcohol. Cinco lo dejaron por completo, y el resto lo consumen de vez en cuando pero no tienen trastornos. Además, los pacientes no presentaron ningún efecto secundario físico o psicológico.

Según el psiquiatra Ben Sessa, que encabezó los estudios, en la mayoría de ocasiones, el alcoholismo se esconde en un trauma oculto que a menudo ocurrió en la infancia.

"El MDMA elimina selectivamente la respuesta del miedo. Permite recordar experiencias dolorosas sin sentirse abrumado", comentó Sessa a 'The Guardian'. "Es la droga perfecta para la psicoterapia centrada en los traumas", añadió.

El tratamiento consistió en ocho semanas de terapia. Durante la tercera y sexta semanas se administraron dosis fuertes de la droga.

Después de las sesiones con éxtasis, los especialistas monitorearon a los participantes durante la noche y los llamaron por teléfono a lo largo de toda la semana para recabar datos sobre la calidad del sueño, su estado de ánimo y el riesgo de suicidio. Algo interesantes es que los datos no arrojaron evidencia de síntomas de abstinencia.

Ahora, según los científicos, se necesita más investigación, para comparar los resultados con un grupo que reciba un placebo en lugar de MDMA y así comprobar la efectividad del tratamiento.