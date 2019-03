El científico más excéntrico de la misión Rosetta

Ni batas, ni apariencia seria. Si nos dicen que este hombre es científico, viendo su atuendo, posiblemente pocos lo creerían. Pero no sólo es así, sino que además es el jefe de la misión que ha llevado a la sonda Rosetta a poner el módulo Philae en un cometa. El primero que lo consigue, para más señas.



Llama bastante la atención. Primero por su ropa y luego por sus tatuajes, que no tiene reparos en enseñar. Uno incluso representa a la sonda y al módulo Philae que ya está en el cometa. Eso sí, la camiseta que lució en una de sus últimas apariciones no terminó de gustar y la llegaron a calificar de sexista. Por ello, y entre sollozos, se disculpó: "He cometido un gran error. he ofendido a mucha gente. Lo siento".



Su hermana le definió en prensa como 'el hombre capaz de aterrizar un módulo en un cometa pero que no puede aparcar su coche'. Así ve ella a su hermano, a este científico de 41 años hijo de un albañil que lleva en la Agencia Espacial Europea desde 2005.