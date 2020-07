La ciencia no avala el collar de eucalipto propuesto por el Gobierno de Indonesia contra el coronavirus

El Gobierno de Indonesia ha sacado a la luz un collar de eucalipto, que aseguran, ayuda a prevenir la expansión del coronavirus. No obstante, la comunidad científica niega que haya evidencias que avalen que el eucalipto ayude a prevenir el virus.

El ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, ha señalado que dicho collar es "anticoronavirus" y que un grupo de investigadores habrían detectado un eucalipto que puede matar el coronavirus.

Desde la web del ministerio han subido varias fotografías del collar y explican el procedimiento que han llevado a cabo para fabricar dicho collar. Y desde el ministerio aseguran que con llevarlo media hora bastaría para matar el 80% de las partículas del virus.

El jefe de Balitbangtan, Fadjry Djufry, dijo que los pacientes con coronavirus habían utilizado prototipos de inventos basados ​​en eucalipto. Afirmó que los resultados mostraron altas tasas de recuperación después de utilizar dicho producto.

No obstante, un grupo de científicos de Indonesia han señalado que "creo que lo más inteligente sería no enviar más declaraciones a una sociedad con miedo", así lo ha señalado la subdirectora del Instituto Eijkman de Biología Molecular, Herawati Sudoyo, al periódico indonesio 'The Jakarta Post'.

También se une a rechazar que el collar de eucalipto ayude a erradicar el coronavirus el Sin embargo, el epidemiólogo Dicky Budiman, de la Universidad Griffith, que considera que "no ha sido demostrada científicamente una posible relación entre el collar antiviral y la propagación del coronavirus ni se ha publicado en las revistas científicas ninguna investigación sobre su potencial".

En Indonesia ya son 66.200 casos positivos de coronavirus y 3.241 fallecidos desde que comenzó la pandemia por el coronavirus. Un total de 11,6 millones de contagiados en el mundo.