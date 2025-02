China organiza un equipo de defensa planetaria ante la amenaza del asteroide 2024 YR4

La Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China ha iniciado el reclutamiento de especialistas para formar un equipo de defensa planetaria. Este equipo llega después de detectar el asteroide 2024 YR4, que según la Agencia Espacial Europea (ESA) tiene una probabilidad del 2,2% de impactar contra la Tierra en 2032.

Estarían buscando ingenieros y expertos para diversos puestos relacionados con la defensa planetaria. El asteroide tiene entre 40 y 90 metros de ancho y se ha colado en los primeros puestos de las listas de objetos NEO que catalogan los cuerpos más peligrosos cercanos a la Tierra.

Li Mingtao, investigador del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de la Academia China de Ciencias, señaló que aunque China ha logrado "grandes avances" en defensa contra asteroides, es necesario fortalecer tanto el equipamiento como la formación de talento especializado.

Semanas después de que el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) detectara el asteroide, uno de los centros de proyectos especiales de la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China publicó anuncios para reclutar a expertos en materia de defensa planetaria. Este centro se encarga de investigar e implementar soluciones de ingeniería aeroespacial para la observación de la Tierra.

China ha presentado un plan conceptual para su primera misión de defensa contra asteroides cercanos a la Tierra, programada para 2030. La iniciativa busca observar asteroides y desarrollar capacidades para modificar sus trayectorias.

¿Qué efectos provocaría el impacto del asteroide?

El jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl, explicó que en caso de que se confirmara que el tamaño es superior a los 50 metros de diámetro, "el asunto sería más complicado". Si colisiona en una ciudad o en una zona muy poblada, "esa zona desaparecería del mapa".

Con ese tamaño, no provocaría una catástrofe global. Aunque sí podría llegar a destruir una ciudad. De momento no se puede prever su órbita, y es muy probable que llegue a desviarse de tal forma que la Tierra no esté en su trayectoria.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es uno de los centros de investigación internacionales que realiza seguimiento activo del asteroide. La ONU ha activado los protocolos de defensa planetaria para precisar mejor la órbita, el tamaño y la amenaza que supone.

