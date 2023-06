Una bacteria para eliminar el 'ébola del olivo', el proyecto de Patricia Bernal para acabar con este peligro para las plantas

Patricia Bernal Guzman obtuvo en 2021 una Beca Leonardo por el proyecto en el que investigó un método con el que eliminar la bacteria fitopatógena 'Xylella fastidiosa', más conocida como el 'ébola del olivo'. Este proyecto fue "muy cortito" en el mundo científico ya que se prolongó durante 18 meses y es lo que se llama en el argot de los investigadores una 'prueba concepto'.

En concreto, el proyecto de Patricia Guzmán se tituló: 'El superagente de biocontrol Pseudomonas putida KT2440 como medida sostenible de lucha frente a 'Xylella fastidiosa', la gran amenaza de nuestro olivar'. Y el método que se propuso para acabar con la 'X. fastidiosa' estaba enmarcado dentro del campo del biocontrol, que utiliza microorganismos inocuos para eliminar microorganismos patógenos.

Pero, ¿cuál fue entonces el 'superhéroe' que se vistió la capa para luchar contra el 'ébola del olivo'? Pues en la propuesta de Patricia fue el 'Pseudomonas putida KT2440' que actúa disparando toxinas a otras bacterias para matarlas. Se descubrió hace 15 años y se le atribuyen 3 "armas" distintas con diferentes toxinas. Bernal Guzman es una estudiosa de esta cepa y aseguró que ya estaba demostrado "que es muy efectiva eliminando otro tipo de patógenos".

Durante esos 18 meses el equipo de Patricia quiso ver "si podemos usar nuestro agente de biocontrol, 'Pseudomonas putida', para matar A 'Xylella fastidiosa' y lo vamos a hacer con dos métodos experimentales diferentes, uno son ensayos in vitro que se hacen en placas de Petri, digamos que la placa de Petri es como un 'ring donde vamos a poner a pelear a nuestra bacteria segura con la fitopatógena y luego vamos a ver con qué eficiencia 'Pseudomonas putida' ha matado a 'Xylella fastidiosa'", explicó.

Por otro lado, añadió: "Tenemos un sistema de cámaras de microfluidos que simulan el xilema de la planta. 'Xylella fastidiosa' produce enfermedad porque obstruye los vasos por los que circula la savia de la planta. Con este sistema vamos a hacer como si viésemos en directo los capilares de la planta".

¿Qué es el 'ebola del olivo'?

La bacteria a la que se le declara la guerra es la 'Xylella fastidiosa', que no solo afecta a los olivos sino que actúa sobre más plantas, algunas con importantes intereses económicos como los cítricos, la vid y el café. Además, las enfermedades de las que es responsable pueden ser letales. Algo a tener en cuenta es que "no tiene nada que ver con el ébola" empezando porque es una bacteria y no un virus.

La 'X. fastidiosa' vive en el xilema de los árboles, y se transmite de uno a otro a través de un insecto vector que pica al árbol.

Los estudios indican que el 'ébola del olivo' tiene su origen en Estados Unidos, concretamente en California. En Europa las primeras infecciones que se detectan suyas están fechadas de 2013 en Italia. Las autoridades fitosanitarias de la Unión Europea comunicaron la aparición de una epidemia devastadora asociada con esta bacteria en los olivares de la región de Apulia. Tres años después se detectó en España, cuando infectó plantas de acebuche, olivo, almendro y vid.

¿Quién es Patricia Bernal Guzmán?

Es licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla, donde se doctoró en Bioquímica y Biología molecular con una tesis centrada en el estudio de los lípidos de membrana 'P. putida' en respuesta a estrés abiótico. Formó parte del Departamento de Microbiología de la University College London (Reino Unido) y del Departamento de Proteccion Ambiental de la EEZ (CSIC) como investigadora Juan de la Cierva.

En 2019, regresó a España y se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid con un contrato InterTalentum, y posteriormente al Departamento de Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla.

Dirigió un grupo de investigación en el mismo departamento como investigadora Ramón y Cajal.