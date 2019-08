Muchas mujeres tienen miedo de llegar a casa solas, temen que alguien les pueda hacer daño por la calle. Por ello, unas estudiantes de 16 años lo tuvieron claro. Cuando un profesor de su instituto les propuso crear un proyecto que resolviera un problema en su comunidad, crearon 'When and Where'.

Esta aplicación tiene como objetivo reforzar la seguridad de las mujeres cuando regresan solas a casa. "Lo que pretendemos también con esta aplicación es ofrecer un futuro más seguro a nuevas generaciones, incluida la nuestra", explican las jóvenes.

La aplicación funciona de la siguiente forma: los usuarios introducen la ubicación y el destino, y en el caso de que se produzca un desvío en el camino la aplicación manda una alerta.

Si en 30 segundos no contestas, avisa a tu contacto de emergencia. Un contacto preestablecido a la hora del registro. Las historias de Laura Luelmo o Diana Quer les animaron a llevarlo a cabo. Ahora solo esperan que el camino de vuelta a casa sin compañía deje de suponer un reto.