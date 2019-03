La vuelta a la rutina saca a la calle a más deportistas

En la mayoría de los gimnasios de España no deja de repetirse esta escena. No importa que la subida del IVA haya encarecido las cuotas un 13%. Septiembre es el mes en el que muchos intentan ponerse a punto tras los excesos vacacionales. Según los profesionales, perder peso en pocos días no puede ser nuestra única motivación. Los que esperan resultados a corto plazo son los primeros en abandonar el ejercicio.



Y más que caminar, el running es el deporte de moda. A última hora de la tarde los parques de las ciudades se llenan de corredores de todas las edades. . En las tiendas especializadas apuntan una razón que explica la fiebre por este deporte. Y aunque lo parezcamos, no todos los somos. Intentar perder rápidamente los kilos que nos sobran puede acarrear lesiones.