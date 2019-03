6 vuelos afectados en Canarias por el nuevo volcán islandés

Un nuevo volcán islandés vuelve a causar problemas en las conexiones por aire con Europa, aunque el espacio aéreo continúa abierto, algunas compañías como Rayanair han decido como medida de prevención no despegar, ni aterrizar en los aeropuertos de Escocia, en el Reino Unido. De momento se han cancelado seis vuelos con Canarias.

Una nueva amenaza en forma de nube de cenizas vuelve a sobrevolar las islas. Otro volcán islandés ha entrado en erupción y de momento ya ha supuesto la cancelación de un vuelo entre Fuerteventura y Edimburgo y otro entre Gran Canaria y Glasgow, ambos de Ryanair. La compañía asegura que ningún otro de sus vuelos se verá perjudicado.

En Tenerife sur, ha habido una cancelación. Además la compañía Jet2 ha decidido retrasar seis horas su vuelo con New Castle. No sólo saldrán más tarde, sino que probablemente se vean obligados a aterrizar en otros aeropuertos y llegar a su destino en guagua. En Aena esperan que en esta ocasión, las repercusiones no vayan más allá de algún retraso esporádico. Entre el sector turístico canario, recuerdan con temor los problemas que sufrieron durante la primavera pasada.