Los viticultores se quejan de la falta de control en la entrada de uva foránea

La administración lanza una campaña para evitar el fraude

Las uvas ya están madurando para la próxima vendimia, sin embargo, el sector vitivinícola no duerme tranquilo. Les preocupa la competencia con el vino de uva procedente del exterior. Mientras que desde la Administración no lo ven tan alarmante, los trabajadores de la tierra no opinan lo mismo.

Piden que los vinos estén bien etiquetados para saber de dónde proviene la uva. Exigen un control exhaustivo en aduanas. El Gobierno ha iniciado una campaña para vigilar la uva exterior. Una campaña que pretende evitar fraudes. Un objetivo para defender los vinos de nuestra tierra.