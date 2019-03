El vertedero de Tenerife deja de recoger residuos cárnicos y de pescado

Supermercados, grandes superficies o pequeñas carnicerías y pescaderías, todos tendrán que pagar por deshacerse de los despojos cárnicos o de pescado, entre 40 y 90 céntimos por kilo. A partir del lunes, el vertedero de Tenerife no recogerá estos desperdicios, cumpliendo así con la normativa.La normativa de 2002 permite por ejemplo recoger animales muertos por estar considerada como zona remota, algo que los supermercados no entiendesEl cabildo hoy ha preferido no pronunciarse, quien sí lo ha hecho ha sido la dirección general de comercio, preocupados por las posibles consecuencias para una cesta de la compra ya de por sí muy caraEl problema es regional porque la ley es una adaptación a la normativa europea, para los afectados la solución sólo pasa porque los residuos se queden en plantas medioambientales de la isla donde se produzcan.