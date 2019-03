Los vecinos vuelven a sus casas-cuevas a pesar del peligro

Han vuelto porque no pueden permitirse pagar una vivienda en alquiler y además dicen sentirse abandonados por parte del Ayuntamiento. Ya se han cumplido 9 meses desde el derrumbe en este barrio de Santa Lucía, en Güímar, 20 viviendas tuvieron que ser desalojadas ante el desprendimiento de grandes rocas que provocaron daños en dos de las casas y en un vehículo.

Pero el Ayuntamiento justifica esta denuncia, con la intención de que el juzgado tuviera constancia de que varios vecinos habían entrado a sus viviendas saltándose el precinto.Además no entienden como no se ha pedido ayuda a Europa para rehabilitar las viviendas, a lo que el consistorio alude que por el número de habitantes del municipio no pueden, por eso han pedido la colaboración del Cabildo. Por otro lado están muy pendientes de la modificación de la ley de costas para saber si se pueden ver afectados.