Un vecino planta un huerto de papas y lechugas en una rotonda

En cada cosecha reparte entre los vecinos papas, millo e incluso lechugas. Millo, perejil, flores de todo tipo y hasta dos sacos de papas por cosecha. Son los frutos que José obtiene de su particular huerto, en una rotonda en mitad de la carretera.La iniciativa, para la que no pidió permiso alguno, tiene impresionados a los conductores.Menos mal que de momento, no ha supuesto ningún peligro para el tráfico. José sube hasta aquí con mucho cuidado y dedica diariamente un par de horas a remover y limpiar la tierra. Los grandes beneficiados, los vecinos de José.

El único inconveniente es el agua. A la espera de que las instituciones públicas le faciliten un punto de riego, él mismo la pone de su bolsillo. José no pretende con su huerta sacar a nadie de la crisis, pero se alegra de hacérnosla olvidar embelleciendo el paisaje.