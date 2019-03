El PP valora romper el pacto de gobierno en Canarias

A falta de que el comité ejecutivo regional tome otra posición esta misma tarde el pacto de gobierno con Coalición canaria se mantendrá en las islas, aunque desde luego con malestar por parte de los populares, el apoyo de los nacionalistas a los presupuestos presentados por el PSOE ha sido la gota que ha colmado el vaso, José Manuel Soria advierte que no son buenos para las islas, que Canarias no gana con ellos, aunque aún el pacto debe continuar. En los pasillos del Parlamento de Canarias reuniones y corrillos el tema estrella como no podía ser de otra manera la situación en la que queda el pacto. Para los socialistas esta es una más de las muchas disputas entre ambas formaciones. Para Oramas estos son los únicos presupuestos que se pueden permitir el país. Para Paulino Rivero la decisión de Coalición Canaria es una apuesta por la estabilidad.