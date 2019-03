Un único foco activo en Tágara y Chirche

Se estabilizan los frentes, todos menos el de Guía de Isora, el que continúa activo en la barranco de Tágara. Aunque las autoridades ya no hablan de frentes si no de focos. Así es como está ahora mismo el perímetro. La línea roja marca la evolución del fuego, Desde ayer al mediodía hoy a las 7 de la mañana. Hoy nos abre la puerta de su casa América, tuvo que marcharse de su pueblo Chirche, en Guía de Isora, el pasado miércoles. Feliz por volver pero impotente en ver cómo se quema el monte. No se explica cómo las llamas llegaron hasta allí. Todas los medios aéreos se encuentran trabajando en la zona del Barranco de Tágara, se espera que en la próximas horas pueda quedar estabilizado.