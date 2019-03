El traslado de Saida a Sevilla está paralizado de momento

Los padres no dirán si corren o no a cargo de los gastos

El nuevo traslado de Saida Prieto, no es ahora una urgencia si no un deseo de la familia de que vuelva a ser atendida en la Unidad de Quemados del Hopsital Virgen del ROcío. Por eso el protocolo de actuación es distinto. Tanto es así que según ha podido averiguar Antena 3, El Servicio Canario de Salud se ha puesto en contacto con el Hopsital Sevillano para averiguar cómo tiene que hacerse. De momento no está registrada la solicitud de ingreso de la joven.

Y la familia también trabaja en ello. Así lo confirman en este comunicado remitido a los medios de comunicación. Literalemente explican: "estamos realizando gestiones para el traslado de nuestra hija a la ciudad de Sevilla, debido a nuestro deseo de que pueda continuar en el Hospital Universitario Virgen del Rocío el tratamiento de recuperación".



Al no tratarse ya de una urgencia, según ha explicado este mediodía a Antena 3 el gabinete de prensa del Virgen del Rocío, el protocolo de traslados es diferente. Por ello, según la misma fuente, el Servicio Canario de Salud ha llamado al hospital sevillano para saber los trámites administrativos a realizar para que la candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelva a Sevilla.

Este es el deseo de los paderes de Saida Prieto, que ayer emitieron un comunicado desde el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife........Si correrán o no con los gastos, es ahora una información que no quieren que se haga pública. La primera vez el traslado corrió a su cargo y además puso a disposición de la familia un piso en Sevilla, mientras duró la recuperación.