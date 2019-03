40 trabajadores de Cruz Roja en Gran Canaria han denunciado a la ONG

Creen que esto no sólo pone en peligro sus vidas sino también la de los usuarios de las ambulancias. Cruz Roja reconoce que las condiciones de los trabajadores no son óptimas, pero que de momento no les pueden pagar las horas extra porque no tienen dinero.

Al límite de sus fuerzas. Así dicen sentirse los trabajadores de Cruz Roja de Mogán y de La Aldea en Gran Canaria. Aseguran que llevan meses trabajando más de 70 horas semanales, sin descansar un sólo día y que además todas esas horas extra la empresa no se las paga.

Afirman que Cruz Roja les debe más de 180.000 euros. Además los trabajadores afirman que reciben coacciones a diario por exigir que se cumplan sus derechos. Por su parte Cruz Roja niega categoricamente las amenazas pero sí reconoce que los trabajadores hacen turnos agotadores. A pesar de la buena voluntad que muestra la empresa los trabajadores van a ratificar el próximo viernes la demanda conjunta ,por lo que la justicia tendrá la última palabra.