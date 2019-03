No tendrán oportunidad de ser indultados

Según entiende el jurado, los tres acusados son culpables de asesinato puesto que tenían intención de matar a Iván con sus patadas. Despejan las dudas sobre Oliverio Hernández, que no pegó en la cabeza a Iván, pero le dio el puntapié que lo tiró al suelo para que lo remataran Benjamín y Acaymo. Los acusados recibían el veredicto impasibles. Sólo Acaymo Santana reaccionaba mínimamente. El jurado no se ha creído la versión de la defensa de que la víctima golpeara primero a uno de los acusados. El veredicto del jurado ha tardado 2 días, pero ha satisfecho a los emocionados familiares de la víctima.La acusación particular mantiene su petición de 20 años de cárcel para cada acusado, dos más que lo que pide el fiscal. Ahora, el juez decidirá qué penas impone