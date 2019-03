Los teléfonos móviles también se dan un chapuzón en verano

Nos hemos acostumbrado a ir a todas partes con el teléfono móvil. Y en verano, la piscina y la playa no son una excepción. Pero el agua, la arena, y las altas temperaturas son enemigos del móvil. De hecho, en ahora cuando se concentran, según un estudio, el 40 por ciento de todas las averías. Los descuidos son a veces, fatales para el estos teléfonos.

Es uno de los fallos más comunes porque no todos se acuerdan de hacer este gesto. Que el móvil se llene de arena es otra de las consecuencias de llevarlo a la playa, pero no es la más grave En vacaciones también es fácil sufrir robos o perder el móvil. La mejor opción es dejarlo en casa, pero si se es de los que no pueden apartarse de su móvil ni un segundo, siempre hay otras opciones. Si no, siempre puede recordar los 140 euros de media que cuesta reparar estas averías o lo caro que nos puede salir tener que comprar un móvil nuevo.