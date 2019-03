Sin sustitutos para las guarderías públicas en Tenerife

No pueden hacerse cargo de más niños

Hoy no hay educador para su hijo” Esta la frase con la que, en ocasiones se encuentran muchos padres en las guarderías públicas de Tenerife. Desde hace meses la consejería no cubre las bajas de los educadores y en los centros no pueden atender a más niños de los que las ratios les permiten.

La consecuencia directa la sufren los padres que se encuentran por la mañana con una situación con la que no contaban. En esta guardería municipal de la capital tinerfeña la situación se hace especialmente complicada para los más pequeños cuya educadora tiene una baja por maternidad que no se ha cubierto.

Y no es el único problema, desde enero los trabajadores han reducido su jornada un 20 % y con ella el horario del centro. Estas guarderías suponen un gran alivio para familias trabajadoras con pocos recursos.