Un supuesto sabotaje destruye el lector de huella del Ayto. de Telde

El concejal cree que el autor o autores trabajan en el ayto.

Uno de los lectores de huella del Ayuntamiento de Telde ha sido destruido. Así que el sistema de control de la entrada y salida de los trabajadores públicos no ha podido ponerse en marcha.

El aparato recibió varios golpes que destruyeron la pantalla. Cuando se dio parte a la operadora, se confirmó que no había sido fruto de una avería. De hecho los cables también habían sido manipulados. El edil de recursos humanos lo tiene claro, el autor de los hechos es uno o varios trabajadores del propio Ayuntamiento.

El presunto sabotaje se realizó en esta oficina municipal. El edil quiere llegar al fondo de esta cuestión y ya ha mandaron a realizar una investigación. Aquí trabajan unas 50 personas, en diferentes turnos. La clave puede estar en quien o quienes tenían la llave de estas instalaciones.

se da la circunstancia de que las cámaras de seguridad no estaba operativas. No lo están desde hace meses. El sistema de control de horarios no podrá ponerse en marcha hasta que no se reponga este aparato, uno de los 6 con los que cuenta el Ayuntamiento. Antena 3 ha querido conocer la versión de los trabajadores, pero han preferido no hablar ante las cámaras.