Los supervivientes y afectados del vuelo de Spanair valoran las conclusiones

Lo consideran una vergüenza, dicen que no refleja la realidad y que algunas de sus conclusiones son absolutamente falsas. Ofensivo, que avergüenza a los supervivientes y que ofrece hipótesis no contrastadas. Así califica la asociación de víctimas del vuelo JK5022 el informe elaborado por la comisión de investigación que concluye que el avión se estrelló porque no se configuró correctamente, atribuyendo la responsabilidad a la tripulación.Los supervivientes incluso afirman que se ha ocultado información.Creen además que refleja un gran desconocimiento de lo que supone una situación de emergencia como la vivida el 20 de agosto del 2008 en el aeropuerto de barajas.El sindicato de pilotos españoles ha mostrado también su descontento con el informe, aseguran que no se aporta nada nuevo en estos 3 años de investigación y creen que el error humano no fue la causa definitiva del accidente.