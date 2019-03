Sube la radiactividad en el aire de Canarias

La radiactividad desprendida de Fukushima, en Japón, llega a Canarias, pero a escalas que no son perjudiciales para la salud. El principal indicador es el aumento de yodo y cesio. Los niveles habituales en canarias son en yodo una milésima de bequerelio y en cesio 7 millonésimas. Actualmente estos valores se han multiplicado notablemente. La radiactividad llega por aire, pero ¿y por mar?Los responsables de la central nuclear han vertido en el mar 11 millones de litros de agua radiactiva. Un material que no se expandirá más allá de los 200 metros de la costa japonesa. A pesar de la lejanía, el aire no tiene fronteras, por eso actualmente las dos universidades canarias e instituciones como el observatorio de Izaña hacen un seguimiento diario de la radiactividad.