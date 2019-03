Sube el presupuesto sin despidos y sin aumento de las listas de espera

El presupuesto de Sanidad para 2012 se incrementa un 2,7% . Este es el titular que no hoy ha anunciado la consejera del Gobierno regional. Con casi 2.600 millones de euros, Mendoza garantiza la asistencia médica, el pago a los proveedores, que no habrá despedidos ni aumento de listas de espera.Pero este dato ha sido refutado este mediodía por el sindicato de médicos.Los facultativos anuncian paros para mañana y mantienen la huelga para el próximo 17. El viernes hay una reunión entre las partes. Sobre la polémica sobre el sueldo de los médicos, iniciada por el Presidente Rivero, la consejera hoy ha contestado que sí, que algunos médicos más que el presidente.Lo que no aumenta son las inversiones en obras.