“Sólo cabe el derribo si queremos cumplir con estándares de calidad”

Otro edificio que podría ser demolido, pero NO porque tenga aluminosis, es el hotel Oasis. RIU ha presentado en el Cabildo de Gran Canaria un informe que avala, dicen, que este antiguo hotel de Maspalomas no debe ser declarado Bien de Interés Cultural. El Cabildo debe pronunciarse antes de finales de marzo.140 folios de alegaciones técnicas.

La cadena hotelera Riu ha recopilado los informes de reconocidos expertos locales y nacionales que avalan la afirmación de que el Hotel Oasis no debe ser catalogado como Bien de Interés Cultural.La cadena manifiesta su sorpresa por la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de ampliar el plazo para la autorización del derribo del hotel, algo que sigue afectando a los plazos establecidos por la empresa.

De hecho, no han aceptado reservas a partir del 7 de abril. Riu insiste: sus informes aseguran que según la estructura del edificio sólo cabe el derribo, si quieren cumplir con los estándares de seguridad, accesibilidad y confort.De momento no van a emprender acciones legales por las pérdidas que los trámites les puedan ocasionar, pero no lo descartan, una vez que se tome la decisión sobre el derribo del complejo.