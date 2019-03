Sigue la incertidumbre de la huelga de los trabajadores de AENA

Reunión crucial para evitar la huelga en los aeropuertos. Pero AENA y sindicatos no han conseguido acercar posturas. Así que de momento se mantiene el preaviso de huelga de 22 días para Semana Santa, el puente de mayo y los meses de verano para protestar por la privatización parcial de los aeropuertos españoles. En opinión de los sindicatos, la reunión ha sido decepcionante. Esta tarde se volverán a reunir. Para el Gobierno de canarias, el daño ya está hecho.

Sólo el anuncio de huelga ya está perjudicando al sector turístico. Algunos de los principales periódicos británicos se han hecho eco de la noticia. Hablan de caos para las vacaciones de millones de personas y del infierno de huelgas al que se deberán enfrentar los británicos. Recuerdan además la reciente situación creada por la huelga de controladores. Las Agencias de viajes han pedido a los sindicatos que hagan un ejercicio de responsabilidad, esperan que esta tarde el Ministerio de Fomento no se levanten de la negociación sin un acuerdo.

Los empresarios canarios se escudan en la falta de crédito bancario para explicar que el crecimiento económico y turístico no esté teniendo efectos la creación de empleo. La patronal

canaria se ha reunido hoy con la vicepresidenta del gobierno canario para abordar las reformas de las políticas activas de empleo. Según los empresarios, el crecimiento experimentado por las crisis políticas en el Magreb no permite echar las campanas al vuelo.