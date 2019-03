Sigue dando clases a menores a pesar de una condena por abusos sexuales

La sentencia firme le obliga únicamente a pagar 3.000 euros a cada una de las dos víctimas

Padres y educadores piden que este profesor no siga dando clases, al menos en este centro, el Colegio Juan XXIII de Tazacorte donde Marcos Lorenzo es docente, ahora y en 2008, cuando fue acusado de abusos sexuales a dos niñas. Las menores, de 15 años en el momento de los hechos, sufrieron tocamientos hasta en 2 ocasiones cuando formaban parte de la coral que Marcos dirige, según la sentencia a la que ha tenido acceso Antena 3. Le condenan únicamente a pagar 3.000 euros a cada una de las víctimas. Desde el AMPA no entienden cómo no ha sido retirado de la docencia a menores.

Pero la sentencia no contempla nada al respecto.

En la Fiscalía, a pesar de nuestra insistencia, nadie nos contesta a si pueden o no actuar de oficio o si se ha pedido su inhabilitación. Desde la consejería aseguran que van a estudiar el caso y las presiones se suman también desde el Ayto. de Los llanos, donde ya han avisado a la coral Awara en la que el condenado trabaja con menores, de que si no lo retiran dejarán de apoyarles económicamente.