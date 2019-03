Un seguro culpabiliza a un conductor muerto hace trece años antes del accidente 

Este hombre no daba crédito al leer una carta del consorcio de seguros. Implica a su padre en un accidente de tráfico que ocurrió el pasado 14 de agosto, en Jinámar. Y no salía de su asombro porque su padre murió hace trece años.Pues según el consorcio, continúa en activo y como vemos en la carta, circulaba sin seguro cuando se produjo el mentado accidente en la localidad teldense de Jinámar.Y no le falta razón a Juan Pedro porque tanto la policía local de Telde como la guardia civil de tráfico han confirmado a esta cadena que no tienen registrado ningún atestado sobre el misterioso accidente de Jinámar.