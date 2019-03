Le retiran su plaza de médico por tener una discapacidad física

[[DEST:“Me han dejado sin mi plaza sin valorar mis capacidades”]]

Tiene una discapacidad física que no le permite mover con facilidad su brazo derecho pero que no le ha impedido perseguir su sueño de ser médico de familia. Estudió medicina, sacó las oposiciones y ejerció en este centro de salud de Tacoronte durante 5 meses. Nunca ocultó, ni en la universidad, ni en el MIR ni en la consulta su problema motor, pero hace unos meses y sin ningún reconocimiento o informe previo le dijeron que no estaba capacitado para ejercer.

Asegura que en el tiempo que ejerció, pudo desarrollar su trabajo como cualquier otro médico. Se siente discriminado por su discapacidad con respecto a sus compañeros, después de haber superado las mismas pruebas que ellos. Tras agotar la vía administrativa le queda la judicial, hasta conseguir que el ministerio de sanidad le valore, le readmita y le devuelva su plaza.