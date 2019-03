Retirados los animales de una atracción zoológica de un hotel

Se llevan dos cocodrilos, loros y muchos más animales que están en estas cajas. Hoy el Seprona ha retirado de un zoológico en Fuerteventura a todos sus animales. Y no ha sido fácil, sobre todo con determinadas especies. La Guardia civil se encargará de donarlos a otros zoológicos.



El motivo del desalojo es que el hotel donde está el zoológico no paga a sus 140 trabajadores desde hace 5 meses.



Pero la situación se ha agravado. La empresa ha cortado el suministro de agua y electricidad de las familias de 40 empleados que residen en ese mismo establecimiento, el Hotel Stella Canaris, en el sur de la isla.



Son camareros, limpiadores y jardineros, no veterinarios. Han hecho lo que han podido, dicen, pero la falta de agua y luz les hace imposible seguir cuidando a los animales. Los trabajadores llevan en huelga desde el dos de julio. Su futuro laboral es incluso más incierto que el de los animales.