No renunciamos a estar guapos, a pesar de la crisis

A pesar de la crisis en España se venden cada año más 83 millones de Euros en productos de belleza. Por eso ferias como esta triunfan. Novedades para no renunciar a estar guapas pase lo que pase. Ahora cualquier mujer que sufra una enfermedad puede diseñar su peluca, antes de perder el pelo. Se sueña con la belleza eterna, con aquella que no se borre. Lacas de uñas permanentes que no se estropean, peinados imposibles, unas buenas ondas en el pelo o las que vayan más allá y les gusta también decorar su cuerpo. En busca de la eterna juventud por eso el sector de la cosmética es de los que mejor aguanta la situación de crisis.