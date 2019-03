El reflejo de miles de familias en paro

Tiene 52 años y una larga experiencia profesional, primero como director de una empresa de alimentación y después como comercial de publicidad. Desde hace 3 años está en el paro, lo mismo que su mujer. Con dos menores a su cargo, sobreviven gracias a las ayudas familiares No pasan hambre pero tampoco pueden permitirse caprichos o grandes gastos. Son el fiel reflejo de muchas familias canariasNi vacaciones, ni cambiar de coche, ni ropa cara, ni comer fuera de casa, pero en donde no se mira dice es en la comida, la mitad de lo que entra en casa es para alimentación. Hoy nos enseña en qué consiste una compra habitualEn este tiempo en paro Elías ha aprendido otras cosas, planchar, cocinar, limpiar,… porque no salen ofertas, aunque no pierde la esperanza y sigue formándose en lo que sea.