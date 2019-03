Le reducen la condena por admitir los abusos a sus sobrinos menores

Este hombre, Román Betancor, está acusado de abusar de sus sobrinos mientras los cuidaba. La última vez que lo hizo, según la fiscal, fue en verano de 2011. La madre del niño relata su versión.

Según el menor, el procesado lo había coaccionado para que no dijera nada. Otro de los sobrinos no contó lo sucedido por vergüenza y a pesar de los diez años que han transcurrido no pudo evitar llorar.

El presunto abuso sobre el mayor de los denunciantes comenzó en el año 94 cuando la víctima tenía 5 años.

La fiscal ha pedido una rebaja de la condena de 29 a 18 años de prisión por admitir parte de estas denuncias. El caso ha quedado visto para sentencia.