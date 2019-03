La Red Trans-europea reaviva el pleito

El puerto de La Luz y de Las Palmas es el único de Canarias elegido por Bruselas para integrarlo en la Red Transeuropea de Transportes, un sistema para optimizar las comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas. Este proyecto fue impulsado por el parlamento Europeo en 1996.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria lamenta que no estén los dos puertos capitalinos. Al respecto, hay voces en Tenerife, como la del ex presidente de la autoridad portuaria, que sostienen que Santa Cruz ha quedado fuera porque se apostó por Granadilla. El alcalde de la capital tinerfeña no está de acuerdo. La Red europea contempla importantes inversiones.