Los recortes en el transporte preocupan a los canarios

65 millones de euros menos para las subvenciones al transporte de residentes no peninsulares. Y aunque el Ministro José Manuel Soria ha anunciado que no afectará al descuento del 50 por ciento de residentes…Los canarios preocupados por si se incrementa el precio del billeteDesde el pasado viernes, cuando se anunciaron los recortes en los presupuestos, las opiniones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Incluso la etiqueta "canarios aislados" fue Trending Topic y también el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, lanzaba su opinión a la red: “El PP aleja Canarias de España”A los Socialistas Canarios no solo les preocupa el tema del transporte, también los recortes en la ley de dependencia, en energías renovables y en carreteras.Habrá que esperar a que se publiquen los Presupuestos para ver finalmente cuáles van a ser esos recortes.